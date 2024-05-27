يتميز مولود برج العقرب بشخصية قيادية حكيمة واجتماعية محبوبة من الجميع، وحبه الشديد للعمل وحرصه على تحقيق العدل، ويحفظ أسرار أصدقائه، لذلك فهو أهل للثقة ويمتلك العديد من الأصدقاء.

ومن مشاهير برج العقرب النجم أحمد زكي، والفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن حبك الشديد لعملك وحرصك على إتقانه، جعلك في المقدمة دائما بين زملائك، والمفضل لدى رؤسائك طوال الوقت.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، فإن حرصك على تجديد روتين حياتك الزوجية، ساعد على إنعاش الحياة بينك وبين شريك حياتك، وجعلك تشعر بالسعادة والحب الدائم.