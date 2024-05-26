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حظك اليوم برج العقرب الأحد 26-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:10 ص | الأحد 26 مايو 2024
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف مواليد برج العقرب بأنهم عاطفيين، يتميزون بالعمق والشجاعة والعقلانية والإصرار على تحقيق أهدافهم، ولديهم قدرة عالية على التحليل والتفكير النقدي وحس قوى للحقيقة والعدالة، ويمتلكون قدرة على قراءة الآخرين بشكل دقيق، ويتمتعون بطبيعة غامضة ويحبون الاحتفاظ بأسرارهم، متعاطفون ومخلصون في العلاقات الشخصية، ويحظون بالاحترام والثقة.

ومن مشاهير برج العقرب النجم أحمد زكي، والفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 26-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.     

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن نجمك في صعود بسماء العمل، وهذا قد يثير مشاعر غيرة من المحيطين بك، فحاول تحسين علاقتك مع زملائك اليوم، وتحديد الصديق والعدو.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك بأنك تقابل شخصًا اليوم سيساعدك على فهم المعنى الأعمق للحب، وسوف تكون قادرا على اختيار الشخص المناسب، فكن لطيفًا مع كل من يأتي في طريقك اليوم.

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بقلم صفية النجار