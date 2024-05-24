برج العقرب أحد من الأبراج المائية ويتميز بقوة الإرادة والميل إلى الكتمان وحفظ الأسرار، وهو من أكثر الأبراج شغفا بالحب والعلاقات العاطفية، ويميل إلى المواجهة بدلاً من الأسئلة الكثيرة والحيرة ويكره الكذب والنفاق بشدة.

من مشاهير برج العقرب النجم أحمد زكي، والفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أنه سوف يتم مكافأتك قريبًا بسبب تفانيك وإخلاصك في العمل الفترة الماضية، ومن المحتمل أن تتم ترقيتك، لإخلاصك وشغفك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنه إذا كنت عازبًا فمن المحتمل أن تقابل شريك حياتك اليوم وتنسى الماضي وتبدأ حياتك من جديد معه، فهناك توافق بينكما.