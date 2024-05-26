محمد قشقوش لـ«الشاهد»: المفاوضات وسيلة إسرائيل الوحيدة لتحرير المحتجزين

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنه لا يمكن القضاء على القوات غير النظامية أو الميليشيا قضاء مبرما.

وأضاف «قشقوش» خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «لكن تستطيع أن تكسر شوكتها لكن ترجع تنبت مجددًا، ممكن القضاء على القدرات العسكرية لكن إنهائها تمامًا أمر غير واقعي».

وأشار إلى أن مقولة إسرائيل التي أكدت خلالها أنها ستقضي قضاء مبرما على حماس كاذبة، مؤكدا أن إسرائيل ليس لديها وسيلة لتحرير المحتجزين غير المفاوضات مع حماس؛ إذ أنه لا يمكن أن تحررهم بالقوة حتى لا يجرى قتلهم ووقتها يتعرض نتنياهو لأزمة كبيرة.