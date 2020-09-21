عاجل.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية"، الذي نفذته كلية الحرب العليا، في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2019 /2020.

وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين، وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتي الحرب العليا والدفاع الوطني.

وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كل أوجه الدعم، للارتقاء بالمستوى العلمي لدارسي الأكاديمية، مشيراً إلى أن فاعليات هذا البحث تأتى في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة، مؤكداً على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة، في مجابهة العدائيات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

شارك في إعداد البحث، نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة، لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية في منطقة شرق المتوسط.

وفي نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشيداً بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة.