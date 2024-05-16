«قشقوش»: الاستقالات بالجيش الإسرائيلي تعبير عن عدم الاقتناع بالنتائج العسكرية

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، عضو الهيئة الإستشارية المركز المصري للفكر والدراسات، إن وجود القوات الإسرائيلية فى منطقة رفح الفلسطينية حتى لو كانت بأعداد قليلة، مشكلة.

غلاف غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنه خلال الأيام الماضية، هناك قتلى من القوات الإسرائيلية، وهناك جرحى بعدد كبير خلال الـ5 أيام الماضية، وهناك صواريخ تم إطلاقها على غلاف غزة، وكان آخرها أمس، وهو ما يعنى أن وتيرة القتال مستمرة.

مؤتمر سلام

وتابع: «الهدف الرئيسي هو مؤتمر سلام يستطيع أن يكون خلال اليوم التالي، وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة فى ظل حل الدولتين، الذي تتحدت عنه الولايات المتحدة، والطرف الوحيد الذي لا يتحدث في هذا الأمر نتنياهو، فهو يرفض الحديث في هذا الإتجاه ويرفض الإقرار به».

وأكمل: «والاستقالات الموجودة بينهم تعبر عن عدم الرضا على السياسة الإسرائيلية، وعدم الرضا عن النتائج العسكرية التي تمت منذ يوم 7 أكتوبر، وحتى الآن».