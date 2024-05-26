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بوابة الأزهر الإلكترونية تنشر نتائج الامتحانات.. الرابط برقم الجلوس

كتب:

محمد أباظة
11:54 م | الأحد 26 مايو 2024
بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات

بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات

يتطلع أولياء الأمور والطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 إلى معرفة نتائج الامتحانات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ حيث ينتظر كل طالب الحصول على الدرجات التي يأملها والنجاح تكليلا لجهودهم في الفترة الماضية.

بوابة الأزهر الإلكترونية تنشر نتائج الامتحانات

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتائج الامتحانات، وذلك من خلال الضغط على هـنـا، وبعد ذلك يختار الطالب أو ولي الأمر الدخول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 -2024.

وبعد دخول الطالب على بوابة الأزهر الإلكترونية واختيار النتيجة الابتدائية والإعدادية، يتم اختيار المرحلة الدراسة، ثم اختيار المنطقة التعليمية، وبعد ذلك يتم كتابة رقم الجلوس لعرض النتيجة للطلاب من المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 /2024.

نتائج الأزهر

ومن المنتظر أن يتم إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، في نهاية شهر مايو الجاري، أو بداية شهر يونيو.

ويكون إعلان شهادة نتائج الصف الأول الإعدادي الأزهري 2024، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ورصد الدرجات بدقة، لضمان الشفافية في النتائج.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.