عميد إعلام الأزهر: إمداد الرئيس للشعب بالمعلومات يمنع انتشار الشائعات 

قال الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن نهج الرئيس السيسي في إطلاع الشعب على التحديات نوع من المصارحة والمكاشفة التي يجب أن يقوم بها كل المسئولين من الوزراء والقيادات الحكومية، ولابد أن يقوموا باطلاع الرأي العام وإمداده دائمًا بالمعلومات حتى لا يكون هناك مجال لإثارة البلبلة وانتشار الشائعات بين صفوف الجماهير، مؤكدًا أن توجيه الرئيس مهم في هذه الفترة نظرًا لما تمر به المنطقة.

أهمية إتاحة المعلومات

وأوضح عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريح لـ«الوطن» أن هناك نظريات كثيرة في الإعلام تؤكد اتباع نهج الكشف عن المعلومات خاصة إذا كانت هذه المعلومات تهم الرأي العام، والتي لابد من إمداد الجمهور بها، قائلاً: «إننا كأساتذة جامعة نؤكد دائما أن إتاحة المعلومات عامل مهم جداً لتشكيل رأي عام صائب تجاه القضايا المثارة، وأن عدم توافر المعلومات يخلق بيئة خصبة لانتشار الأخبار المكذوبة والمضللة، التي من شأنها أن تضر بالأمن والسلم العام للمجتمع».

حل مشاكل المواطنين

وأعرب عميد كلية الإعلام عن تأييده الشديد لتوجيه الرئيس للوزراء والمسؤولين الحكوميين بالنزول بين أوساط الشعب ومخاطبتهم، قائلاً: «إن هذا ما يجب أن يكون علي أرض الواقع، وينبغي علي المسئولين أن يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم للتعرف أكثر على مشاكل المواطنين والسعي لحلها».