رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 على بوابة الأزهر.. خدمة مجانية

يمكن للطلاب الذين يدرسون في الثانوية الأزهرية الحصول على أرقام جلوسهم لامتحانات العام 2024 عبر رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 من خلال بوابة الأزهر، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الأساسية التي تقدمها بوابة الأزهر للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، إذ تمكّنهم من معرفة تفاصيل أرقام جلوسهم بوقت كافٍ قبل الامتحانات.

الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024

خطوات الوصول إلى رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر، يجب على الطالب الدخول إلى بوابة الأزهر الرسمية من هنا أو هنا، ثم الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة «أرقام الجلوس».

بعد ذلك، يجب إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر الخاص بالطالب إذا كان من الطلاب الوافدين، وبمجرد إتمام هذه الخطوات، ستظهر تفاصيل رقم الجلوس ومقر الامتحان، هذا النظام يساعد في تقليل الازدحام في المدارس والإدارات التعليمية ويضمن وصول المعلومات الدقيقة بسرعة وسهولة لكل طالب.

رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

وأوضح أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ أرقام أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 وصلت للمعاهد منذ أيام بالفعل وبدأ الطلاب تسلمها، ولكن يتم تقديمها أيضا من خلال رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر، مؤكّدًا صدور التعليمات للمعاهد بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للجان الامتحانية على مستوى معاهد الجمهورية.