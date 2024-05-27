محمد قشقوش: حماس وزعت المحتجزين على أماكن مختلفة في غزة

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رسالة عناصر حماس لإسرائيل كانت تقول إنها ليست موجودة في مكان واحد والدليل أننا شاهدنا المحتجزين في الشجاعية ودير البلح وخان يونس.

وأضاف «قشقوش» خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الرسالة تقول أنا مش في مكان واحد ولو قاتلتني في مكان أنا في أماكن أخرى، وتم توزيع الرهائن والأسرى على عدة أماكن وليس مكانًا واحدًا».

وتابع: «الأماكن واضح أن الأسرى مش عايشين في خندق، الصور التي عرضت لأحد المحتجزين الإسرائيليين خلفيتها سيراميك، يعني المكان أعد بشكل جيد».