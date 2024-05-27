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جثث متفحمة ومشاهد صادمة إثر غارات إسرائيلية عنيفة على رفح الفلسطينية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
02:38 ص | الإثنين 27 مايو 2024
قصف إسرائيل لرفح الفلسطينية

قصف إسرائيل لرفح الفلسطينية

ذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن ما لا يقل عن 40 شخصًا استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في شمال غرب رفح الفلسطينية.

نقل عشرات من الشهداء والمصابين

وأشارت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكدت الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصًا، بين شهيد وجريح، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح الفلسطينية.

وأوضح الدفاع المدني أنه لم يتمكن طواقم الإسعاف من نقل عدد من الجثث المتفحمة بسبب القصف الإسرائيلي، وتضم المنطقة المستهدفة على 100 ألف نازح.

قصف أكثر من 10 مراكز نزوح للأونرا خلال الساعات الأخيرة

وعلى جانب آخر، أكدت حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير دفاع الاحتلال، يؤاف جالانت إلى منطقة رفح الفلسطينية لتفقد القوات، حيث تعهد بتكثيف العمليات العسكرية.

وبعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، جاء هذا الهجوم الوحشي وغير المبرر.

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