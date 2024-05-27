جثث متفحمة ومشاهد صادمة إثر غارات إسرائيلية عنيفة على رفح الفلسطينية (فيديو)

ذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن ما لا يقل عن 40 شخصًا استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في شمال غرب رفح الفلسطينية.

نقل عشرات من الشهداء والمصابين

وأشارت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح الفلسطينية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكدت الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصًا، بين شهيد وجريح، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح الفلسطينية.

وأوضح الدفاع المدني أنه لم يتمكن طواقم الإسعاف من نقل عدد من الجثث المتفحمة بسبب القصف الإسرائيلي، وتضم المنطقة المستهدفة على 100 ألف نازح.

مشاهد صعبة جداً…



الاحتلال يرتكب الآن مجزرة مروعة بقصفه مخيماً للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة..



عشرات الشهداء والجرحى في المجزرة !!!



هذه محرقة وإبادة !!



حسبنا الله ونعم الوكيل !!!#مجزرة_رفح #GazaGenocide‌ pic.twitter.com/bRqU9qWo7s — رضوان الأخرس (@rdooan) May 26, 2024

قصف أكثر من 10 مراكز نزوح للأونرا خلال الساعات الأخيرة

وعلى جانب آخر، أكدت حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير دفاع الاحتلال، يؤاف جالانت إلى منطقة رفح الفلسطينية لتفقد القوات، حيث تعهد بتكثيف العمليات العسكرية.

وبعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، جاء هذا الهجوم الوحشي وغير المبرر.