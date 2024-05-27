المرصد الأورومتوسطي: ارتكاب إسرائيل مجزرة جديدة إمعان في تجاهل قرارات محكمة العدل

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن ارتكاب إسرائيل مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه نتيجة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية لا يزال يتعذر الوصول لمراكز توزيع المساعدات، مؤكدًا أن إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار العدل الدولية من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير.

شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على أن إسرائيل قتلت أكثر من 70 فلسطينيا في رفح الفلسطينية وخلال اليومين التاليين لقرار العدل الدولية.