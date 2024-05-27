رئيس مدينة الوقف بقنا يحيل المقصرين في مستشفى المركزي و«الأوروبي» للتحقيق

فاجأ الدكتور علاء شاكر رئيس مركز ومدينة الوقف، بزيارة لمستشفى الوقف المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلال جولته علي عبد المالك مدير إدارة المتابعة والعلاقات العامة بالوحدة.

زيارة لمستشفى الوقف المركزي

وتفقد أقسام المستشفى المختلفة موجها القائمين على المنظومة الطبية بها بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين، وموصيا طاقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى وحسن معاملاتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم على نحو يلقى رضاهم.

كما اطمأن رئيس المركز على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على الأقسام وفقا لما هو مبين بجداول النبوتجيات، وأمر بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات وإحالة المتغيبين إلى التحقيق، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة للمرضى من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع على المواطنين.

استمع الدكتور علاء شاكر رئيس مركز ومدينة الوقف خلال زيارته المفاجئة إلى عدد من المواطنين والمرضى وقام بسؤالهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والذين أعربوا عن رضاهم مؤكدين أن مستوى الخدمات بالمستشفى شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وبجسب بيان مجلس مدينة الوقف، تم متابعة المشروع الأوروبي الصحي بقرية المراشدة، الذي يقدم خدمة 24 ساعة بتاريخ 2024/5/27 الساعة الواحدة صباحا ، اليوم الاثنين، وتبين أنه مغلق أثناء زيارته الميدانية، ووجه بإحالة المقصرين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.