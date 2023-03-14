جولة مفاجئة من «صحة قنا» على مستشفى الوقف وتحويل المقصرين للتحقيق

تفقد فريق بمديرية الصحة مستشفى الوقف المركزي للوقوف على سير العمل به، مع استمرار خطة التفتيش والمتابعة للمنظومة الطبية للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

مستشفى الوقف المركزي

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق الإشراف الذي ضم الدكتور محمد العديسي مسؤل الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور محمد عبدالناصر عضو التفتيش الفني ونبيل فوزي عضو التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة وفي رفقتهم الدكتور إبراهيم السنبسي مدير المستشفى تفقد مساء اليوم في جولة مفاجئة أعمال مستشفى الوقف المركزي.

وأضاف «تاضروس» أن جولة الفريق شملت المرور على الاستقبال حيث تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، كما استمرت جولة الفرق لتتفقد الأقسام المختلفة سواء الأطفال، والحضانات، والباطنة، والأشعة، والكلى الصناعي، ومعمل الدم، وبنك الدم.

تحويل المقصرين للتحقيق

وخلال الزيارة تبين تغيب بعض الفرق الطبية المناوبة الذين جرى تحويلهم للشؤن القانونية للتحقيق معهم في تقصيرهم في أداء عملهم، وأكد الدكتور راجي تاضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، حرصه الشديد في المتابعة لكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.