جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بسقوط مدنيين غير متورطين في قصف رفح الفلسطينية
كتب:
حسن سمير
01:27 ص | الإثنين 27 مايو 2024
الهجوم الأخير على غزة
أعلن جيش الاحتلال عن اعترافه بسقوط مدنيين غير متورطين في القصف الذي استهدف رفح الفلسطينية ويزعم أنه يحقق في ملابسات الحادث.
كما أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال قياديين في حماس وهما ياسين ربيعة وخالد النجار في الهجوم على رفح الفلسطينية، وأن الهجوم تم تنفيذه في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الفلسطنيية بناء على معلومات استخباراتية وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل من قليل.