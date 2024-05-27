الأونروا: حذرنا من أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لكارثة

أكد المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، أن الخيام التي قصفت في رفح الفلسطينية الليلة الماضية ملاصقة لمخازن أونروا وهي تستخدم لإيواء نازحين.

وقال المتحدث باسم الأونروا، إننا حذرنا من أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لكارثة، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن اعترافه بسقوط مدنيين غير متورطين في القصف الذي استهدف رفح الفلسطينية ويزعم أنه يحقق في ملابسات الحادث.

كما أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال قياديين في حماس وهما ياسين ربيعة وخالد النجار في الهجوم على رفح الفلسطينية، وأن الهجوم تم تنفيذه في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الفلسطنيية بناء على معلومات استخباراتية وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل من قليل.