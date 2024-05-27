ابنة فايزة كمال تحيي الذكرى السنوية لرحيل والدتها: وحشتيني يا صاحبة عمري الوحيدة

أحيت ليلى مراد ابنة الفنانة الراحلة فايزة كمال عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذكرى السنوية لوفاة والدتها بكلمات مؤثرة.

وكتبت «ليلى» عن والدتها الراحلة فايزة كمال قائلة: «بحلم بيكي حلم واحد بيتكرر من ساعة ما سبتيني.. من عشر سنين، بحلم إنك معايا، أني بصحي ألاقيكي موجودة بتضحكيلي ضحكتك الحلوة اللي تفتح النفس على الحياة، وبننزل نخرج خروجة ممتعة كعادتنا، وتفضلي تجيبيلي حاجات كتير زي عادتك عشان تشوفيني مبسوطة، بصحى قلبي واجعني، بتمنى لو أفضل في الحلم مصحاش، أفضل شايفاكي قدامي وأقدر أكلمك وأحضنك وأقولك اللي في بالي بصحى حاسة بالفقد والحسرة والوحدة».

وأضافت: «بجري عليكي في حلمي كل شوية عشان أقولك حاجات كتير ملحقتش أقولهالك، أقولك قد إيه الحياة صعبة من غيرك، أقولك إني وحشني دلعك ليا وخوفك عليا، أقولك إني لو كنت أعرف إن دي المرة الأخيرة مكنتش مشيت أقولك إني محتاجاكي وأني تايهة من بعدك».

وتابعت: «أقولك أن بنوتك اللي سبتيها 13 سنة بتعمل كل حاجة تقدر عليها عشان تفرحك بيها، وأنها كان نفسها قوي تكوني موجودة ومتحسش أنها لوحدها في كل ده، عارفة أنك في أجمل مكان في الحياة وأنك خلاص مش موجوعة ولا تعبانة، بس أنا عيلة صغيرة من غيرك زي ما سيبتيني بالظبط».

واستكملت: «بحاول منساكيش، بفضل أفكر نفسي بصوتك وكلامك وكل حاجة فيكي، بس السنين غصب عني بتاخدك وبتاخد تفاصيلك مني».

واختتمت: «وحشتيني يا صاحبة عمري الوحيدة اللي اتحرمت منها قبل الأوان، ذكري رحيل حبيبتي».