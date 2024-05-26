في الذكرى العاشرة لرحيلها.. أبناء الفنانة فايزة كمال ببرنامج «السفيرة عزيزة»

كشفت ليلى مراد منير، تفاصيل حياة والدتها الفنانة الراحلة فايزة كمال، وذلك في الذكرى العاشرة لرحيلها، قائلة إنّ أحب أعمال والدتها لها مسلسل المال والبنون.

الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة فايزة كمال

وقالت ليلى، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبد العزيز، إنها متعلقة بالتمثيل كثيرا كوالدتها حيث بدأت مشوارها التمثيلي من خلال المسرح، موضحة: «عملت مسرحية على مسرح البالون والمسرح القومي ومؤخرًا كان في مسرحية ياسين وبهية ودخلنا المهرجان القومي للمسرح وفوزنا بـ5 جوائز».

نجل فايزة كمال يكشف عن بساطة والدته

وأضاف يوسف مراد منير، ابن الفنانة الراحلة فايزة كمال، أنه تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، لافتا إلى أنه كان محبًا للتمثيل ولكن اتجه إلى الإخراج حتى حصل على أفضل مخرج صاعد في المهرجان القومي للمسرح عن مسرحية ياسين وبهية.

ولفت إلى أنّ والدته كانت بسيطة مثلما تظهر في أعمالها الفنية، مواصلا: «أكتر حاجة بتبسطها أننا نبقى مبسوطين، وهي كانت بتحب الحياة وكانت بتقابل الأزمات دايما بابتسامة، وبالنسبة لي مسلسل رأفت الهجان هو أفضل الأعمال لها وشوفته 8 مرات».