أبو شامة لـ«بين السطور»: إطلاق حماس صواريخ على تل أبيب رسالة قاسية لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إطلاق حماس وابلا من الصواريخ على تل أبيب تسبب في إحداث ضجة كبرى في إسرائيل، وكان بمثابة رسالة قاسية للغاية إننا أقوياء ولن ننتهي، موضحا أن نسبة كبيرة من المواطنين الإسرائيليين يؤيدون ما يقوم به نتنياهو في القضاء على حركة حماس، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي على مدار 7 أشهر لم يحقق أي نتائج من الحرب على غزة.

أشار «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «بين السطور» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر «أون سبورت إف إم»، أن احتجاز حركة حماس رهائن جدد من الجيش الإسرائيلي هي مسألة كارثية سيسبب في شرخ كبير في الحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أننا بنواجه أشرس رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، وأكثر رؤساء الحكومات الإسرائيلية نتنياهو لعب سياسة بمهارة ويجيد اللعب مع المجتمع الإسرائيلي بكل تناقضاته.

الساسة في إسرائيل لم يقدمون بديلا لنتنياهو

تابع: «أن الساسة في إسرائيل لم يقدمون بديلا لنتنياهو حتى هذه اللحظة يصلح لخلافته، ونتنياهو يحاول يكسب وقت ويلاعب الداخل الإسرائيلي، فإحنا أمام مشكلة كبرى في إن نتنياهو يسقط ويرجع كما كان».