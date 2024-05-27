حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير بدار الأوبرا الجمعة المقبلة

أعادت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إنتاج عرض أوبرا كارمن، لفرقة أوبرا القاهرة، على أن تعرض يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة، على المسرح الكبير.

حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير

العرض للمؤلف الموسيقي الفرنسي، جورج بيزيه، من إخراج حازم طايل، وإشراف داليا فاروق، ويصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو، محمد سعد باشا، تصميم الديكور محمد عبد الرازق، والإضاءه لياسر شعلان.

أحداث أوبرا كارمن

تدور أحداث أوبرا كارمن في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال في حبها، إذ تتودد إلى العريف خوسيه نافارو، الذي عشقها، فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون، بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.