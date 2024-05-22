علي الحجار يكشف مفاجآت بشأن حفل عمار الشريعي في الأوبرا.. «نفس يوم فرحه»

أحيا المطرب علي الحجار، في الساعات الماضية، حفل الموسيقار عمار الشريعي، احتفاءً بمشواره الفني الكبير على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وفي إطار حرص وزارة الثقافة على تخليد المبدعين من رموز الوطن وعرفانًا بما قدموه من إبداعات أسهمت في ‏إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي امتدت لعقود طويلة.

علي الحجار يكشف كواليس حفل الموسيقار عمار الشريعي

ونشر الفنان علي الحجار صورًا من كواليس الحفل، التي شهدت حضور أرملة الموسيقار الراحل عمار الشريعي الإذاعية ميرفت القفاص، وعدد كبير من الفنانين والموسيقيين، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «من الحاجات اللي أسعدتني جدا يوم حفل الموسيقار عمار الشريعي إن ابنه العزيز مراد نزل مصر مخصوص يوم الحفلة علشان يحضرها ويرجع تاني يوم لشغله في بريطانيا».

وتابع: «الحاجة التانية أني عرفت من السيدة ميرفت زوجة عمار أن تاريخ الحفل بالمصادفة هو ذكرى يوم فرحهم 20 مايو، رحمة الله على صديق العمر عمار الشريعي».

تفاصيل حفل الموسيقار عمار الشريعي بدار الأوبرا

وقدم المطرب علي الحجار، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغاني الموسيقار الراحل عمار الشريعي من بينها؛ أيام، حوا وآدم، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، أنت طلعلتلي منين، مبسوطين، وغيرها.