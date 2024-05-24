نفاذ تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم في الأوبرا

أعلنت المطربة ريهام عبدالحكيم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، نفاذ تذاكر حفلها الغنائي المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية مساء اليوم.

ونشرت ريهام عبدالحكيم البوستر الدعائي الذي يحمل عبارة «sold out» معلقة: «حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، كاملة العدد، قيادة المايسترو أحمد عامر، أشوفكم على خير».

برنامج حفل ريهام عبدالحكيم

يتضمن الحفل فاصلين تحيي الثاني النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر أغاني الطرب العربي، ويشمل مختارات من مؤلفات الزمن الجميل بينها «ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه، وغيرها»، أداء حسام حسني، وأجفان ومؤمن خليل.