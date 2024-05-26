ألحان شرقية على «هارب» منال محيي الدين في الأوبرا 31 مايو

تُنظّم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لعارفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين وفرقتها أنامل شرقية، في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح المكشوف، ضمن الفعاليات الإبداعية المتنوعة لوزارة الثقافة.

ألحان شرقية على هارب منال محيي الدين

يتضمن البرنامج مجموعة من الألحان الشرقية الشهيرة التي أُعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب منها كلمة حلوة لـ«داليدا»، يا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش، وميس الريم، آخر أيام الصيفية، نسم علينا الهوى لـ فيروز، دعاء لـ عمر خيرت، لونجا 79 و85 لـ هاني شنودة، يمامة بيضا لـ داوود حسني، رقصة عزيزة لـ محمد عبدلوهاب، وموسيقى فيلم أبو علي لعمرو إسماعيل إضافة إلى بانورا من أعمال أسمهان وبليغ حمدي.

يذكر أنّ منال محيي الدين نشأت في أسرة فنية، وبدأت العزف على الهارب في العاشرة صباحا ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار، ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، وحصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، وقدّمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة، كما مثّلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.