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الفصائل الفلسطينية تعلن تفاصيل عملية احتجاز جديدة لجنود إسرائيليين (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
02:41 ص | الأحد 26 مايو 2024
جانب من الفيديو

جانب من الفيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد حول تنفيذ كتائب القسام لعملية احتجاز جديدة لجنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحركة.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن الحركة عن عملية احتجاز جديدة لجنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام أن مقاتلي الحركة يواصلون عملياتهم في كل ميادين القتال، وأنهم ينفذون عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور غزة.

من جانبه نفى جيش الاحتلال وقوع أي عملية احتجاز لجنوده في غزة، بحسب دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة.

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