دانا حلبي تثير الجدل بشأن ارتباطها بالفنان محمد رجب.. ماذا حدث؟

أثارت الفنانة دانا حلبي جدلا كبيرا من جديد بشأن علاقتها بالفنان محمد رجب وارتباطهما سويا، خاصة بعد الأخبار التي انتشرت عن زواجهما خلال الفترة الماضية.

دانا حلبي تهنئ محمد رجب بعيد ميلاده

ونشرت دانا حلبي صورة جمعتها بالفنان محمد رجب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أغلي الناس»، مدعومة بـ«إيموشن» قلب وعين زرقا، على نغمات أغنية كل سنة وأنت طيب للفنان تامر حسني.

حقيقة ارتباط محمد رجب بـ دانا حلبي

وحاولت «الوطن» التواصل مع الفنان محمد رجب لحسم أخبار ارتباطه بالفنانة دانا حلبي، ولكنه رفض التعليق على الأمر أو حسم القرار.

أخر ظهور لـ محمد رجب ودانا حلبي

ويعتبر آخر ظهور للثنائي من خلال مقطع فيديو لمحمد رجب ودانا حلبي من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، الذي أقيم مؤخرًا بعد ظهور الثنائي ممسكين بأيدي بعضهما البعض.