سلوى محمد علي تسلم سيد رجب تكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يقام حاليا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وسلمت الفنانة سلوي محمد علي، الفنان سيد رجب تكريمه، تقديرا لتاريخه الفني.

سيد رجب يعبر عن سعادته بعد تكريمه

قال سيد رجب خلال تكريمه: «مساء الخير، أولا أنا متشكر جدا جدا على التكريم، دا شرف كبير ليا، وسعادة كبيرة ليا إني بتكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، السينما بالنسبة ليا تحقيق حلمي، كان نفسي أشارك فيه، والحمدلله شاركت في السينما، وبشكر محمد العدل وصفي الدين، لأنهم عرفوني على المهرجان العظيم دا، أتمنى إن المهرجان يكون ضمن أكبر مهرجانات العالم، لأن جمهور الإسكندرية يستحق».

وتابع: «زمان وأحنا صغيرين وبنعمل مسرح، لما كنا بنحاول نعرف مستوى العرض، كانوا بيقولوا احنا هنعرض في الإسكندرية، عشان نعرف مستوى العرض، لأنه جمهور ذواق، ويقدر الفن».