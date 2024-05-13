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تامر حسني يشكر محمد رجب: «حبيبي من زمان يا عسل»

كتب:

سهيلة محمد
10:22 ص | الإثنين 13 مايو 2024
تامر حسني ومحمد رجب

تامر حسني ومحمد رجب

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر للفنان محمد رجب، بعد حديث الأخير عنه إذا قال: «بحبه أوي يا جماعة».

ونشر تامر حسني مقطع فيديو جمعه بالفنان محمد رجب من حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل، عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «ده أنت اللي حبيبي من زمان يا رجب يا فنان يا كبير أوي يا عسل».

حفل زفاف ابنة مصطفى كامل 

يشار إلى أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، احتفل بزفاف ابنته فرح يوم السبت الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وتحديدًا بمنطقة وسط البلد.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد رمضان، مدحت صالح، مصطفى قمر، تامر عاشور، بشرى، صبري فواز، محمد حماقي، إدوارد، محمد نور، محمد منير، محمود الليثي، حميد الشاعري، عزيز مرقة، نهال عنبر، حسن الرداد، بوسي، صلاح عبدالله.

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