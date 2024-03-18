محمد رجب في مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. تعرف على قائمة ضيوف الشرف

عبر متابعو مسلسل الحشاشين عن إعجابهم بظهور الفنام محمد رجب كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8؛ إذ لعب خلال الحلقة دور أمير قلعة آلموت التي استولى عليها حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. محمد رجب

ولا يقتصر ظهور ضيوف الشرف على مسلسل الحشاشين الحلقة 8 عند محمد رجب؛ إذ تشهد الحلقات المقبلة من المسلسل ظهور عدد من النجوم، بينهم: أمينة خليل، وركين سعد، ومحمد نجاتي، وجيهان الشماشرجي، بالإضاففة إلى شريف حافظ، والفنان الشاب معتز هشام، وغيرهم من الفنانين.

قبل مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. ضيوف شرف ظهروا في الحلقات

وقبل مسلسل الحشاشين الحلقة 8، ظهر عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ميمي جمال في دور تاجرة الجواري شر الهوا، بينما أدى الفنان ياسر علي ماهر دور الخليفة المستنصر بالله، وأدى عابد عناني دور نجله وولي عهد الأمير نزار، وتتسع القائمة لتشمل الفنان محمد سليمان في دور الوزير بدر الدين الجمالي، وتؤدي الفنانة سامية أسعد دور السيدة الغريبة التي تظهر لحسن الصباح.