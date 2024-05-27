تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت نحو 9 سفن، فيما جرى تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و904 شاحنات و115 سيارة، وشملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، 400 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41 ألف طن بضائع، و504 شاحنات و20 سيارة.

تداول 5150 طن بضائع

وذكر بيان صادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة «AKSON SERIN» قادمة من جيبوتي، بينما تغادر السفينة GF TRADER على متنها 23 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما شهد ميناء نويبع تداول 5150 طنا، و450 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي أيلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة درة جدة متجهة إلى جدة بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة «AMBER M»، على متنها 5 آلاف طن مواد غذائية تصدير إلى السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2005 ركاب بموانيها.