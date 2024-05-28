في ذكرى ميلاده.. أعمال جورج سيدهم قبل إصابته بالجلطة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي أمتعنا بأعماله الكثيرة، وأدخل البهجة والضحكة على قلوبنا من خلال الأعمال الكوميدية التي قدمها لنا، وبرغم من أن آخر عمل قدمه على شاشة التليفزيون كان عام 1997 إلا انه استطاع ترك بصمته وأثره في قلوب الجمهور حتى وقتنا هذا من خلال البسمة التي يرسمها على وجوه المشاهدين بمجرد طلته على شاشة التليفزيون.

يُعتبر الفنان جورج سيدهم هو ممثل مصري ولد بمدينة سوهاج في 28 من شهر مايو عام 1938، تخرج في كلية الزارعة بجامعة عين شمس عام 1961، تعرف على سمير غانم والضيف أحمد وكون معهم فرقة أطلق عليها فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي أشتهرت وعملت بالمسرح والتليفزيون.

وبرز اسمها ولمع مع أول فوازير تقدمها في شهر رمضان من إخراج محمد سالم، وتوالت عليهم الأعمال حتى قدموا بطولات لأفلام ومسرحيات كثيرة، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر سمير وجورج في العمل معاً لعدة سنوات حتى قرر سمير غانم ان يعمل بشكل منفرد.

أهم أعمال جورج سيدهم

ومن أهم الأعمال التي قدمها الراحل جورج سيدهم مسرحية أهلا يا دكتور والمتزوجون وحب في التخشيبة وفندق الأشغال الشاقة وموسيقى في الحي الشعبي، أما عن أشهر الأعمال التليفزيونية التي قدمها كان مسلسل بوابة الحلواني الجزء الثالث في عام 1997 وقدم من خلاله شخصية «نوبار باشا».

إصابة جورج سيدهم بالجلطة

أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده وأثرت أيضاً على مركز الكلام عنده، وأدى ذلك لابتعاده عن الفن، وقد ذكر الفنان سمير غانم في لقاء تليفزيوني عن أسباب الجلطة التي أصيب بها الفنان الراحل جورج سيدهم وقال «أصيب جورج بالجلطة بعد صدمته في شقيقه الذي أخذ جميع أموال الفرقة وهاجر إلى أمريكا، إذ أن جورج كان هو المسيطر على الفرقة بشكل كامل».