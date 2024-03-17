إبراهيم عيسى: «بحب أداء جورج سيدهم عن عبدالحليم حافظ في فيلم معبودة الجماهير»

أدّى الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال استضافته ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، «مونولوج» على المسرح بطريقة الفنان جورج سيدهم.

إبراهيم عيسى يتحدث عن أداء جورج سيدهم في فيلم معبودة الجماهير

وقال «عيسى»، إن الوقوف أمام الجمهور يحتم على الشخص أن يكون صريحا بشدة وأوضح ما تكون الحقيقة، متابعا: «يا جماعة أنا بحب أداء جورج سيدهم عن عبدالحليم حافظ في فيلم معبودة الجماهير، أثناء وقوفه على خشبة المسرح وبيقولها «بحبك.. بحبك.. كلمة بقالي سنين عايز أقولهالك، هعيش وأنا بحبك وأموت وأنا بحبك».

الحب قوة وإعلان وصوت يعلو للسماء

وأضاف: «جورج سيدهم كان أفضل وأحسن مليون مرة من عبدالحليم حافظ وهو بيقول للفنانة شادية «بحبك.. كلمة بقالي كتير سنين عايز أقولها لك» لأن الحب قوة وإعلان وصوت يعلو للسماء»، مختتما كلمته مشيدا بأداء جورج سيدهم: «عاش جورج سيدهم على مسرح مصر».