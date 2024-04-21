زوجة جورج سيدهم تتبرع بقبعة مسرحية «حب في التخشيبة» لراعي مصر

تبرعت أسرة الفنان الراحل جورج سيدهم بـ القبعة التي ظهر بها في مسرحية حب في التخشيبة، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

التبرع للأسر الأكثر فقرا

وقالت ليندا، أرملة الفنان جورج سيدهم: «سعيدة بهذا التبرع، وأشعر أن جورج يواصل مسيرته بعد وفاته».

قبعة في مزاد خيري

ودخلت قبعة الفنان الراحل جورج سيدهم في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم، بولاية نيو چرسي الأمريكية، وأحيا الحفل المطربة اللبنانية إليسا والمطرب المصري أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

مشاركة فنانين في المزاد الخيري

وتضمن الحفل مزادا خيريا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر، ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز وإليسا ولبلبة..