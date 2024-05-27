«الصناعات الغذائية» تبحث مع «يونيدو» المشروعات المستدامة وتقليل المهدر

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي في فعاليات النسخة الثانية عشر لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المتخصصين في تصنيع الأغذية والمشروبات في إفريقيا والمقام تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة، والتموين، والبيئة، وبالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية في الفترة من 26 حتى 28 مايو 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وزير التموين يفتتح المعرضين

ويستضيف معرضي Fi Africa وProPak MENA مجموعة كبيرة من خبراء تصنيع الأغذية والمشروبات بما قد يصل عددهم إلى أكثر من 350 شركة من أكثر من 20 دولة، ومن المتوقع أن يجذب هذا التجمع جمهورا يزيد على 12 ألف زائراً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في السوق المصرية، وكذلك التواصل مع الموردين الدوليين.

يركز معرض Fi Africa في نسخته الحالية على الموضوعات الحديثة التي تتعلق بمستلزمات الانتاج والمكونات الغذائية، واتجاهات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وممارسات الإنتاج المستدامة، كما يتناول معرض ProPak MENA تقنيات التعبئة والتغليف والمعالجة، وإدارة سلاسل التوريد، وكفاءة الطاقة.

وشارك المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في المائدة العربية الإفريقية لتمكين التنمية الصناعية المستدامة في صناعة تغليف المواد الغذائية للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، والتي أقيمت على هامش فعاليات المعرضين.

وصرح الجزايرلي، أنه في اطار دعم غرفة الصناعات الغذائية للاستدامة في قطاع التصنيع الغذائي باعتبارها مستقبل الصادرات المصرية تبحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، وبالشراكة مع غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات كيفية تحقيق استدامة مواد التعبئة والتغليف وتقليل الفاقد والمهدر في قطاع الصناعات الغذائية.