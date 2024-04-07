«اتحاد الصناعات»: ملايين العمال بالقطاع الخاص يستفيدون من زيادة الأجور

أشاد عضو الاتحاد العام للصناعات المصرية، محمد البهي، بقرار المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل، موضحا أن ملايين العمال سيستفيدون من القرار.

وأضاف البهي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أغلب العاملين في المصانع التابعة للاتحاد العام للصناعات، وهناك عاملين تتخطى مرتباتهم مبلغ الـ6 آلاف جنيه.

خدمات المصانع للعاملين تتخطى الـ 6 ألاف جنيه

وأشار إلى أن أغلب المصانع توفر الكثير من الخدمات للعاملين فيها، إذ توفر مصاريف للانتقال والملبس وأحيانا السكن، وكذلك للطعام، موضحا أن إجمالي قيمة هذه الخدمات بجانب المرتب الفعلي للعاملين في المصانع يتخطى الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى المصانع التي قد تكون فيها المرتبات أقل من ذلك ليس لديها مشكلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور.