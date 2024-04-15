«اتحاد الصناعات»: 2000 جنيه تراجعا في سعر طن الأرز

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز تشهد استقرارا بصورة كبيرة، موضحا أنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بالأرز في الفترة الحالية.

توافر الأرز بصورة كبير هذا العام

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن هذا العام يشهد توافرا في الأرز بشكل كبير، ولم يحدث أي عجز فيه خلال الفترة الماضية، موضحا أنه يوجد تراجع في سعر طن الأرز 2000 جنيه، فاليوم سعر الكيلو لا يتعدى 33 جنيها.

محصول الأرز في شهر 8

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: «بنوعد الناس مفيش أي زيادة في أسعار الأرز، وهيكون فيه استقرار»، موضحا أن شهري 4 و5 يكون الإنتاج كبير من القمح والفول والفاصوليا ومحاصيل كثيرة جدا، لافتا إلى أن محصول الأرز يجرى حصاده في شهر 8.