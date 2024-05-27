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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ16مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الإثنين 27 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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بقلم محمد بركات