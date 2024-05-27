ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على شخصين في الإسكندرية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بالتواصل مع القائم على إدارة إحدى الصفحات بفيس بوك، للتقابل بدائرة القسم لتغيير العملات المحلية بأخرى أجنبية ولدى حضورهما قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بخطف المبلغ المالي منهما ولاذوا بالهروب.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاطلين وسائق لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك أحدهم، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.