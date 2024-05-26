«رشيد» مشروع تخرج لطلاب في «آداب كفر الشيخ»: مدينة السحر والجمال

عظمة مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحتوائها على العديد من المعالم السياحية والأثرية، كان دافعا لـ7 من طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، لتنفيذ مشروع تخرجهم هذا العام عن مدينة السحر والجمال التي تُعد أحد مواقع التراث العالميّ التابعة لليونيسكو، وذلك من خلال فيلم قصير حمل اسم «رشيد».

«رشيد» مشروع تخرج لطلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون

تحكي مريم فايز فؤاد، إحدى طالبات المشروع، عن الفكرة: «فكرة إنتاج فيلم رشيد جات لما انطلب مننا نعمل مشروع تخرج على هيئة فيلم، وفكرنا نعمل فيلم عن مدينة أثرية وملقيناش أحسن من مدينة رشيد لأن فيها مواقع أثرية إسلامية كتير، وعرضت الفكرة على زمايلي نورهان السيد محي الدين، وأم كلثوم عبد المحسن بسيوني، وهالة جلال محمد، وغادة محمد هارون، ودينا إبراهيم مجدي، وشروق عبد الباسط محمد، وعجبتهم وبدأنا تنفيذ».

7 دقائق هي مدة فيلم «رشيد» وفقا لما ذكرته أم كلثوم عبد المحسن بسيوني، إحدى طالبات المشروع، «الفيلم تم تنفيذه على مراحل يعني كان في يوم تصوير، ويوم لتسجيل الفويس أوڤر والتعديل عليه وأسبوع للمونتاچ والتعديلات، وفكرته بتدور عن مدينة رشيد وآثارها زي المساجد الأثرية، منها مسجد أبو مندور ومسجد زغلول، بالإضافة لمناطق أثرية زي متحف رشيد وطاحونة أبو شاهين ومنزل الأمصيلي وشارع دهليز الملك وقلعة قايتباي (طابية رشيد)، ورصدنا كمان صناعة سفن الصيد واليخوت بالمدينة».

«رشيد» من المشروعات الرائعة التي نفذها الطلاب هذا العام

وأشادت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، بمشروع «رشيد» الذي نفذه طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون لهذا العام: «من المشروعات الرائعة التي نفذها الطلاب هذا العام، وهو يتحدث عن مدينة رشيد تلك المدينة العالمية بامتياز التي تشتهر بالآثار الإسلامية وصناعة السفن واليخوت».