جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرية الخريجين 5 ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية الخريجين 5 والقرى المجاورة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وبمشاركة طلاب من جماعة أصدقاء البيئة بكليتي الآداب والتربية الرياضية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجاً، لافتاً أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض.

إطلاق قوافل طبية وتوعوية تنموية للمناطق الأكثر احتياجاً

ووجّه رئيس الجامعة، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنٌ القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1455 حالة من أبناء قرية الخرجين 5 والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.