وضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجديدة في جامعة كفر الشيخ

وصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى جامعة كفر الشيخ، لاستقبال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجامعية الجديدة وتفقد عددًا من الكليات، وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

رؤساء الجامعات يصلون كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وضع حجر الأساس للمباني الجديدة

ومن المقرر أن يتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المدينة الطبية، ووضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية العلاج الطبيعي والمبنى الجديد لكلية الألسن وجامعة كفر الشيخ التكنولوجية وجامعة كفر الشيخ الأهلية.