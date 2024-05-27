خبير علاقات دولية: مصر مستمرة في دفاعها عن أشقائها الفلسطينيين

أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أنّ مصر مستمرة ومستميتة في دفاعها عن أشقائها الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ هذه الثوابت لا تتزعزع أبدا، فالدولة المصرية دائمًا أنها الأقدر على تقديم بروتوكول الوقاية ترياق الشفاء لحل هذه القضية.

مصر مستمرة في دفاعها عن الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ مصر وسياساتها الخارجية بشكل عام فيما يتعلق بالقضية المركزة قضية القضايا، عبارة عن قوة وحكمة وثبات وعطاء ومثابرة وفاعلية.

مصر تُفشل المخططات الجهنمية الإسرائيلية

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ مصر تُفشل المخططات الجهنمية بإصرارها على التمسك بقواعد القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفضح إسرائيل أمام العالم أنها هي من تُغلق المعبر، لافتا إلى أن حكم محكمة العدل الدولية في أه لابد من إسرائيل أن تفتح المعبر من جانبها تأكيد على خطاب الدولة المصرية.