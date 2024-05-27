حزب المؤتمر: قصف مخيمات النازحين في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني

ندد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بجرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» غربي رفح الفلسطينية، مما أدى لسقوط المئات من القتلى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

حزب المؤتمر يندد بجرائم الاحتلال في غزة

وأكد حزب المؤتمر، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية يعد انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ووصف حزب المؤتمر الأفعال والجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينين في المخيمات بأنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب لم يشهدها التاريخ.

محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمها في غزة

وطالب حزب المؤتمر المجتمع الدولي بأكمله بالتصدي لها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التي تُرتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها وجرائمها التى إرتكبتها ومازال ترتكبها بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد حزب المؤتمر دعمه للقيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، مثمنا الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة وحرصها على إقامة الدوله الفلسطينية وحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم كامله.