6 أفلام للرسوم المتحركة على مسرح الأوبرا الصغير الأربعاء المقبل

تتيح دار الأوبرا المصرية تجربة سينمائية مميزة من خلال عرض 6 أفلام رسوم متحركة مميزة، وذلك ضمن فعاليات نادي السينما، وتشمل هذه الأفلام: «هنا مقص وهنا مقص، القدس، قطر الندى، حكايات الأراجوز، الفراشة المغرورة، مشبك» شعر من إعداد نورا غنيم.

6 أفلام للرسوم المتحركة علي مسرح الأوبرا الصغير

تقام الفاعليات في السابعة مساء بعد غد الأربعاء 29 مايو بالمسرح الصغير، بحضور رائدات إخراج أفلام الكرتون المصرية شويكار خليفة، الدكتورة ليلي فخري وعطية عادل خيري.

وتشهد دار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية من بينها عرض أوبرا كارمن الذي سيعرض يوم الجمعة المقبلة على خشبة المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.