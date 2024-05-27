رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

6 أفلام للرسوم المتحركة على مسرح الأوبرا الصغير الأربعاء المقبل

كتب:

بسمة شطا
12:43 م | الإثنين 27 مايو 2024
نادى السينما

نادى السينما

تتيح دار الأوبرا المصرية تجربة سينمائية مميزة من خلال عرض 6 أفلام رسوم متحركة مميزة، وذلك ضمن فعاليات نادي السينما، وتشمل هذه الأفلام: «هنا مقص وهنا مقص، القدس، قطر الندى، حكايات الأراجوز، الفراشة المغرورة، مشبك» شعر من إعداد نورا غنيم.

6 أفلام للرسوم المتحركة علي مسرح الأوبرا الصغير

تقام الفاعليات في السابعة مساء بعد غد الأربعاء 29 مايو بالمسرح الصغير، بحضور رائدات إخراج أفلام الكرتون المصرية شويكار خليفة، الدكتورة ليلي فخري وعطية عادل خيري.

وتشهد دار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية من بينها عرض أوبرا كارمن الذي سيعرض يوم الجمعة المقبلة على خشبة المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.

اقرأ المزيد:

نفاد تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم في الأوبرا

نقابة الأطباء البيطريين تحتفل بيوم الطبيب البيطري في الأوبرا غدا

ألحان شرقية على «هارب» منال محيي الدين في الأوبرا 31 مايو

حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير بدار الأوبرا الجمعة المقبلة
بقلم بسمة شطا