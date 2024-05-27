تحرير 124 محضرا في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة والطب البيطر وكل الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 124 محضرا مخالفا، منها 116 محضراً لمخابز بلدية، حيث شملت المخالفات (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم وجود سجلات ـ عدم وجود شهادة صحية ـ تصرف وتجميع ـ عدم وجود ميزان)، كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 8 محاضر تموينية في مجال ضبط الأسواق عبارة عن ذبح خارج المجازر.