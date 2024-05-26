لجان متخصصة لمتابعة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا، التي انطلقت الأربعاء 15 مايو واستمرت حتى الثلاثاء 21 من نفس الشهر.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا

وقال المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا، تتم حاليا تحت إشراف لجان متخصصة من الموجهين التربويين وأساتذة المواد المختلفة.

وأكد أن عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا تتم بدقة وعناية فائقة، مع مراعاة ضوابط التصحيح المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة المتساوية لجميع الطلاب.

مراجعة النتائج ورصد الدرجات

وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم بعد ذلك مراجعة النتائج ورصد الدرجات، وسيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 فور الانتهاء من الإجراءات، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.