محافظ المنيا: توريد 302 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح، حيث تم توريد 302 ألف طن و400 كيلوجرام قمح منذ بدء الموسم وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول.

تسهيل عملية التوريد على المزارعين

وأشار محافظ المنيا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام، حيث شدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة دون تصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين.