دبلوماسي سابق: إسرائيل تؤكد كل يوم أنها دولة مارقة وخارجة عن القانون

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر بذلت جهودًا عديدة على المستوى السياسي ظهر في تحركات وزير الخارجية سامح شكري، ولقائه مع وزراء خارجية العرب مع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي من ناحية، ولقاءاته الجانبية مع العديد من المسؤولين الأوروبيين من ناحية.

إسرائيل أصبحت لا تحترم القانون الإنساني

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ هذه اللقاءات تهدف جميعها إلى كبح جماح هذا السعار الإسرائيلي بأن إسرائيل أصبحت لا تحترم القانون الإنساني، ولا القانون الدولي ولا قرارات محكمة العدل الدولية ولا أيضا قرارات الأمم المتحدة.

إسرائيل تخدع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وتابع: «إسرائيل تخدع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدّعى أن هناك أماكن آمنة يستطيع أن ينزح إليها الشعب الفلسطيني للقيام بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، ولكنها الآن تقوم بضرب الخيام وهذا شيء مؤسف، سيؤدي إلى ما أشار إليه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنه لا يوجد أي مكان أمن في قطاع غزة».

وأردف: «عندما تقوم إسرائيل بضرب خيام بها نساء وأطفال وتقتل أكثر من 100 شخص، فهذا يؤكد مطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل لديها رئيس وزراء ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مؤكدا أن إسرائيل تؤكد كل يوم أنها دولة مارقة وخارجة عن القانون.