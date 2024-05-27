آخر تحديث لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

استقرار كبير سجله سعر اليورو اليوم الاثنين 27-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث سجل سعر صرف العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.24 جنيه للبيع، وعن الشراء فسجل 51.08 جنيه.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب ما أفادت به تحديثات مواقع البنوك الأخيرة الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 51.01 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو اليوم 51.24 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

أما وعن بنك مصر، سجل سعر اليورو 51.23 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو ببنك cib اليوم 51.24 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 51.18 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.