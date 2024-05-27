رئيس «صحة الشيوخ»: إدراج السياسية الخارجية على الحوار الوطني خطوة مهمة

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مناقشاته.

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، خاصة في ظل تطورات الأوضاع الراهنة في غزة، مهم في الفترة الحالية، موضحا أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم البلاد، ويأتي في مقدمتها قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

مواقف واضحة وداعمة للشعب الفلسطيني

وأشار النائب علي مهران، إلى أن الأحداث المتسارعة في غزة تتطلب منا وقفة جادة وتعاوناً مثمراً للخروج بمواقف واضحة وداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس جدية الحوار ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المشاركة، فضلا عن أن تنفيذ هذه التوصيات يستهدف تحويلها سياسات وبرامج تخدم مصلحة المواطن.

ولفت إلى أن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في جلسات الحوار الوطني يعكس اهتمامنا بمستقبل البلاد وسلامتها.