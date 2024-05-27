بالأسماء.. فوز طلاب جامعة الزقازيق بمراكز متقدمة في مسابقة «إبداع 12»

شاركت جامعة الزقازيق في مسابقة «إبداع 12»، وذلك على مستوى الجامعات المصرية في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية.

مراكز متقدمة خلال منافسات المسابقة

وحصلت جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة خلال منافسات المسابقة، وذلك تحت إشراف محمد متولي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، حيث تكون وفد الجامعة من 4 طلاب، وحصل علي المركز الأول في مجال التأليف المسرحي الطالب أحمد عصمت كامل رمضان، والمركز الثاني في مجال التأليف المسرحى الطالب عبدالرحمن شلبي إبراهيم محمد، على المركز الأول في مجال الشعر الفصحى الطالب يوسف أحمد محمد عبد الحميد، بينما حصل الطالب إبراهيم حسن خضر عطية على أفضل مدرب في مجال الفنون الشعبية «الفردي متخصص».

ندوة حول «استشراف المستقبل في الابتكار وريادة الأعمال»

في سياق آخر، نظمت وحدة الابتكار ونقل التكنولوجيا بكلية التمريض بجامعة الزقازيق ندوة تعريفية عن «استشراف المستقبل في الابتكار وريادة الأعمال».

أشار الدكتور محمود سطوحي أستاذ الكيمياء الحيوية إلى أهمية الابتكار واستشراف المستقبل وريادة الأعمال في ظل التطور التكنولوجي وعالم الذكاء الاصطناعي الذى يشهده العالم اليوم فى مختلف المجالات، وكذلك دور الطلاب فى المشاركة بالأفكار الابتكارية والمشروعات الرائدة.